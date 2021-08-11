Захарова указала на подавление демократии в литовском обществе

Граждане Литвы лишаются возможности открыто выражать свою общественную позицию, о чем говорит реакция властей республики на общественные митинги в стране. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Речь идет о высказывании министра внутренних дел (МВД) Литвы Агне Билотайте о том, что протесты литовцев против строительства лагеря для нелегалов на военном полигоне Руднинкай и введения новых коронавирусных ограничений являются «хорошо спланированными гибридными атаками» и не имеют ничего общего с реальной гражданской позицией населения республики.

Несостыковки в понятиях властей Литвы о гражданском обществе вызвали недоумение у Захаровой. По ее мнению, протесты литовцев напрямую связаны с их гражданской позицией, а правительство просто стремится подавить все проявления демократических свобод в литовском обществе.

«Учитывая, что руководство Литвы постоянно учило сопредельные страны демократии, хотелось бы продолжить урок: какие формы выражения гражданской позиции, по мнению МВД Литвы, являются правильными?» — отметила Захарова.

10 августа полиция Литвы применила слезоточивый газ против участников акции протеста у здания литовского парламента в Вильнюсе. Собравшиеся протестовали против намерения властей ограничить права непривившихся от коронавируса граждан. В результате столкновений пострадали около 10 силовиков, 26 участников митинга были задержаны.

Ранее полиция разогнала протестующих против строительства лагеря для нелегальных мигрантов на военном полигоне Руднинкай. Изначально люди вышли на митинг против строительства лагеря, однако позднее начали блокировать дорогу к месту его возведения, отказываясь пропускать строительную технику. Правоохранителями были задержаны 8 человек.