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Захарова указала на исчезновение «либерального флера» у западных стран

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на исчезновение «либерального флера» у западных стран на фоне протестов в Литве. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

Она привела в пример несколько новостей, продемонстрировав противоречия в заявлениях литовских властей.

«23 января 2021 года президент Литвы Гитанас Науседа: "Ситуация в России, где жестко подавляют акции протеста, напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина". 10 августа 2021 полиция Литвы применила против протестующих у литовского парламента слезоточивый газ. Есть пострадавшие», — написала Захарова.

Также она вспомнила обращение Науседы, в котором говорится о свободе и демократии: «Демократия — не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие». «Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?» — поинтересовалась представитель российского ведомства.

Ранее 10 августа полиция Литвы применила слезоточивый газ против участников акции протеста у здания литовского парламента в Вильнюсе. Собравшиеся протестовали против намерения властей ограничить права не привившихся от коронавируса граждан.

В начале августа в В Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии заявили, что на территории Литвы избивают мигрантов, в том числе травмы есть у женщин и детей. Согласно заявлению ведомства, Литва также силой выдворяет мигрантов в Белоруссию.

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