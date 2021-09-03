В Белоруссии назвали способ решить проблему с мигрантами на границе с Евросоюзом

Заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев назвал способ решить проблему с мигрантами на границе со странами Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, единственным решением может стать выполнение Евросоюзом международных норм. Так, необходимо соблюдать законодательство ЕС и учитывать права беженцев, добавил представитель погранкомитета. Подлинев подчеркнул, что за счет строительства Латвией, Литвой и Польшей забора на своих границах и увеличения числа военнослужащих ситуацию не исправить. Помимо этого, он отметил, что в Минске не понимают действий правоохранителей сопредельных стран ЕС, которые нарушают все, что могут нарушить, и силой пытаются вытеснить мигрантов на территорию Белоруссии.

Ранее Подлинев рассказал, что Минск привлек к охране границ с Евросоюзом вооруженные силы и внутренние войска. Дополнительные силы, отметил он, призваны помочь пограничникам в решении задач по пресечению внешних угроз.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и ЕС начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко.