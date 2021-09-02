В сети появилось видео с выталкивающими мигрантов белорусскими пограничниками

Белорусские пограничники силой вытолкали нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые застряли между двух стран, на территорию Литвы. Об этом сообщает Служба охраны государственной границы (СОГГ), опубликовав соответствующее видео на своей странице в Facebook.

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На записи видно, как белорусские силовики окружили группу беженцев и просят их двигаться в сторону линии границы с Литвой. Затем они начинают щитами выталкивать людей, среди которых есть женщины, выкрикивая «Go, go, go!».

«Белорусские пропагандисты постоянно рассказывают выдумки о насилии литовских пограничников и жестоком обращении с мигрантами, но молчат, что грубую силу на границе применяют белорусские силовики», — отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе белорусского Госпогранкомитета сообщили, что пограничники Латвии практикуют бесчеловечные методы вытеснения беженцев на территорию Белоруссии. Как заявили в ведомстве, с 24 по 27 августа пограничники Латвии привозили группы иностранцев к границе напротив Полоцкого погранотряда и затем с применением физической силы и служебных собак выдворяли их из своей страны в Белоруссию.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко.