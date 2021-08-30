Мигранты рассказали о невыносимых условиях в лагерях для беженцев в Литве

Нелегальные мигранты пожаловались на голод и холод в лагерях для беженцев в Литве

Мигранты, которые находятся в лагерях для беженцев в Литве, пожаловались на невыносимые условия в таких учреждениях. Об этом пишет Sputnik Литва.

Собеседник издания из Ирака, проживающий в лагере, состоящем из брезентовых палаток в лесу около деревни Руднинкай, рассказал, что мигрантов кормят плохо. Он добавил, что один раз в день дают сухие макароны и консервы, а вода плохо пахнет. Мужчина также отметил, что добрался в Литву лесными тропами из Белоруссии.

Другой беженец, гражданин Нигерии отметил, что сначала ему пришлось бежать от пограничников, а затем с ним обращались «как с собакой». Нелегальный мигрант подчеркнул, что его поселили в лесу и не разрешают выходить оттуда. «Мне холодно: я замерзаю, а теплых вещей у меня нет», — добавил он.

Ранее белорусские пограничники сообщили, что литовские военнослужащие бросили пожилую беженку в полуобморочном состоянии на границе. Согласно заявлению Государственного пограничного комитета республики, военные пограничной заставы «Дотишки» нашли лежащую на участке Лидского погранотряда нелегалку и двоих молодых людей. Женщина была не в состоянии разговаривать и смогла выговорить только слово «help».

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.

