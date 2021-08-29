Литовские пограничники выбросили беженку без сознания на границе с Белоруссией

Видео: Пограничная служба Республики Беларусь / YouTube

Белорусские пограничники сообщили, что литовские военнослужащие бросили пожилую беженку в полуобморочном состоянии на границе, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета республики. Военные пограничной заставы «Дотишки» нашли лежащую на участке Лидского погранотряда нелегалку и двоих молодых людей.

Женщина была не в состоянии разговаривать и смогла выговорить только слово «help». Нашедшие иностранку пограничники оказали ей первую помощь и вызвали для нее бригаду скорой медицинской помощи.

После того, как ее состояние улучшилось, женщина объяснила, что группу беженцев привезли к границе литовские силовики. Она направлялись в Литву для того, чтобы просить убежище, но вместо этого местные правоохранители морили их голодом, угрожали и применяли физическую силу. Также она добавила, что ее пообещали убить, если она вернется на территорию Литвы.

Ранее в Литве заявили об увеличении потока нелегалов из Белоруссии.