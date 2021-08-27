В Литве заявили об увеличении потока нелегалов из Белоруссии

Число нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Литву с территории Белоруссии, увеличивается. Об этом рассказал глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы Рустамас Любаевас, пишет Delfi.

Он заявил, что среду, 25 августа, литовские пограничники насчитали 155 человек, которые пытались незаконно пересечь белорусско-литовскую границу. «Вчера немного меньше, однако это увеличение имеет место», — добавил Любаевас. Глава погранслужбы также обратил внимание на увеличение численности групп, в которые нелегалы сбиваются на пути в Литву.

По его мнению, увеличение миграционного потока можно связать «с приближающимися учениями» («Запад-2021» — прим. «Ленты. ру»). «Является ли нелегальная миграция элементом этих учений — пока нет прямых доказательств, но ситуация достаточно динамичная», — заключил он.

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С 10 по 16 сентября в Белоруссии пройдут совместные с Россией военные учения «Запад-2021». Во время них стороны отработают обеспечение безопасности Союзного государства.

В начале июля литовские власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с белорусской территории. В сложившейся ситуации Литва обвинила Белоруссию и лично президента республики Александра Лукашенко. Предполагается, что Минск наладил переправку нелегалов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза с помощью своего национального туроператора «Центркурорт» и зарабатывает на этом.