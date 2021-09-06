В Литве мигранты устроили акцию протеста под лозунгом «Мы не скот!»

Нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока и Азии устроили в Литве акцию протеста из-за недовольства условиями содержания. Об этом сообщает Delfi.lt.

По данным источника, митинг устроили нелегалы, которых разместили на военном полигоне Руднинкай. Беженцы сделали плакаты с надписями «Мы не скот!», «Свободу!», «Права человека» и скандировали аналогичные лозунги, призывая литовские власти отпустить их на на свободу.

«Мы требуем свободы, мы не преступники, а нас закрыли в таком месте, которое непригодно для жизни людей. Мы не знаем, что нас ждет», — рассказал один из протестующих.

Администратор лагеря Ренальдас Жеконис пояснил, что беженцы просто стоят с плакатами и не совершают каких-либо противоправных действий. От отметил, что протесты среди нелегалов случаются редко, а за время его главенства такое произошло впервые. Последуют ли какие-то меры после этого для повышения качества жизни людей в лагере, он не уточнил.

Ранее мигранты в Литве пожаловались на невыносимые условия лагерях для беженцев. Собеседник издания Delfi из Ирака, проживающий в лагере из брезентовых палаток в лесу около деревни Руднинкай, рассказал, что мигрантов плохо кормят. Другой беженец, гражданин Нигерии, отметил, что сначала ему пришлось бежать от пограничников, а затем с ним обращались «как с собакой».

2 августа сообщалось, что на литовском полигоне в Руднинкае несколько десятков мужчин приняли участие в бунте против условий содержания. Кроме того, один из них через забор крикнул подъехавшим представителям СМИ, что они отказываются есть пищу, которую им дают, и пить воду, имеющую странный цвет. Также мигрант озвучил требование бунтующих — освободить их из лагеря.