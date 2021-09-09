ЕСПЧ запретил Литве высылать пятерых прибывших из Белоруссии афганцев

Литве до 29 сентября запретили высылать пятерых мигрантов, попавших в страну из Белоруссии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) временно запретил властям Литвы высылать пятерых беженцев из Афганистана, прибывших в страну с территории Белоруссии. Об этом сообщает Delfi.

Временные меры защиты действуют до 29 сентября. ЕСПЧ сообщает, что афганцы приехали в Белоруссию в августе и несколько раз пытались попасть в Литву, чтобы получить политическое убежище. Они утверждают, что бежали от преследований после того, как к власти в Афганистане пришло террористическое движение «Талибан» (запрещено в России).

Мигранты находятся в Литве с 5 сентября.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко, на волне очередного обострения отношений с Западом, пригрозил ослабить контроль за границей. После этого в Литву, Латвию и Польшу хлынул поток мигрантов с Ближнего Востока.

Власти этих стран обвиняют Лукашенко в использовании беженцев для «гибридных атак» на Европу. Литва и Латвия решили отгородиться от Белоруссии забором из колючей проволоки.

В свою очередь Лукашенко внес в парламент законопроект, который предусматривает заморозку обязательств Минска по приему обратно нелегалов, прибывших в ЕС с территории Белоруссии.