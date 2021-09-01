В Латвии нелегальных мигрантов поселили в люксовые апартаменты

В Латвии мигрантов из стран Ближнего Востока, нелегально проникших в страну через территорию Белоруссии, поселили в люксовые апартаменты на территории реабилитационного центра МВД в Юрмале. Об этом рассказала министр внутренних дел республики Линда Мурниеце, пишет «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Министр потребовала от своих подчиненных прокомментировать эту информацию и подчеркнула, что такой подход лишь провоцирует нелегалов бежать на территорию Европейского союза.

При этом глава МВД предположила, что такая ситуация могла сложиться из-за нехватки мест в палаточных лагерях и центрах временного пребывания иностранцев. Официально руководство Латвии эти сведения пока не подтвердило.

26 августа стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Латвию и Польшу обеспечить жильем, продуктами, чистой водой и медикаментами всех нелегальных мигрантов, застрявших на границе с Белоруссией. При этом суд подчеркнул, что решение не следует расценивать как требование пропустить нелегалов на свою территорию. Мера будет действовать по 15 сентября включительно.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. При этом белорусские власти отказываются впускать беженцев обратно.

Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует туроператора «Центркурорт» для переправки выходцев из Сирии, Афганистана и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.