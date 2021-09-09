Лукашенко заявил о готовности решать проблемы с ЕС через переговоры

Белоруссия готова договариваться со странами Европейского союза (ЕС) по всем имеющимся проблемам. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Запись доступна на YouTube.

По его словам, решать вопросы стоит путем переговоров, а не с позиции силы или посредством оказания санкционного давления на Белоруссию. «То, что нам нужно выполнять как надежному партнеру, мы будем делать всегда. Если Европа хочет этих нормальных отношений — пожалуйста, мы готовы завтра договариваться», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что республика всегда может обратиться к России за помощью и поддержкой. Он пояснил, что, если возникнет необходимость, страны быстро «объединяться» и будут совместно противодействовать всем внешним угрозам в интересах россиян и белорусов.

9 сентября состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе беседы лидеры согласовали все 28 программ по созданию Союзного государства. Они направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран и построение единых финансовых и энергетических рынков.

Россия также пообещала до конца 2022 года выделить Белоруссии финансовую помощь в размере 630 миллионов долларов. Цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года, будут созданы единые рынки газа, нефти и нефтепродуктов и электроэнергии. Более того, Путин допустил создание союзного парламента.