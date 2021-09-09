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Названа дата первого заседания Совета министров Союзного государства

Правительство: Совмин Союзного государства одобрит план дальнейшей интеграции 10 сентября
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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Первое заседание Совета министров Союзного государства запланировано на эту пятницу, 10 сентября. Участие в нем примут премьер-министр России Михаил Мишустин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Завтра глава правительства России отправится с рабочим визитом в Минск. Заседание пройдет под его председательством и будет посвящено углублению интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

В частности, в ходе встречи планируется Совет планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета. Отмечается, что в дальнейшем этим документы будут направлены на утверждение президентам России и Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл подробности о содержании документов об интеграции с России и Белоруссии в рамках Союзного государства. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко он сообщил, что в согласованных документах речь идет об объединении валютных систем, принципах взаимопонимания косвенных налогов и борьбе с терроризмом.

9 сентября в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, они продлились более трех часов.

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