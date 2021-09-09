Россия выделит Белоруссии 630 миллионов долларов

Путин: Россия и Белоруссия договариваются о финансовой помощи Минску в 630 млн долларов

Правительства России и Белоруссии договариваются о выделении новой финансовой поддержки Минску, с сентября до конца 2022 года она составит порядка 630 миллионов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли дополнительная кредитная поддержка Белоруссии со стороны Москвы, российский президент ответил утвердительно. «Да, но это правительство договаривается», — подчеркнул он.

Путин рассказал, что этот вопрос обсуждался с Лукашенко в ходе переговоров. Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит около 630-640 миллионов долларов, добавил российский лидер.

Переговоры Путина с Лукашенко прошли 9 сентября в Кремле. Главы государств обсудили, в частности, вопросы интеграции двух стран, экономические вопросы и международную политику. По данным белорусской стороны, президенты, сделав заявления, продолжили общение.

9 августа Белоруссия попросила Россию предоставить новый кредит через Евразийский банк развития. Деньги нужны на борьбу с пандемией коронавируса. Лукашенко объяснил, что Минску нужен новый кредит после отказа Международного валютного фонда (МВФ) дать деньги на борьбу с пандемией, так как бежавшие за границу оппозиционеры подговорили международные организации отказаться от финансовой помощи республике.