Путин заявил о снятии коронавирусных ограничений на авиасообщение с Белоруссией

Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, которые были приняты во время пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, на встрече с Лукашенко этот вопрос не поднимался. «Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии, здесь, недалеко от нас, в доме правительства. Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта», — отметил он.

Путин выразил надежду на очень быстрое восстановление авиасообщения с Белоруссией до допандемийного уровня.

В августе сообщалось, что Белоруссия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Россией до доковидного уровня. «Мы очень заинтересованы восстановить российское направление, особенно заинтересованы в увеличении рейсов в Санкт-Петербург, Москву. Все равно ковидные ограничения действуют, например сегодня авиакомпания "Белавиа" летает только один раз в неделю в Санкт-Петербург. При таком спросе это мало. Поэтому (нужно) поэтапное восстановление, наращивание авиарейсов… Конечно, для нас важна Российская Федерация, но и страны дальней дуги тоже», — заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.