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В Минске заявили о желании полного восстановления авиасообщения с Россией

Белоруссия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Россией до доковидного уровня
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Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images

Белоруссия заинтересована в восстановлении авиасообщения с Россией до доковидного уровня, рассчитывает на увеличение рейсов в российском направлении, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко, его слова приводит РИА Новости.

«Мы очень заинтересованы восстановить российское направление, особенно заинтересованы в увеличении рейсов в Санкт-Петербург, Москву. Все равно ковидные ограничения действуют, например, сегодня авиакомпания "Белавиа" летает только один раз в неделю в Санкт-Петербург. При таком спросе это мало. Поэтому (нужно) поэтапное восстановление, наращивание авиарейсов… Конечно, для нас важна Российская Федерация, но и страны дальней дуги тоже», — сказал Авраменко.

В конце мая белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила о планах поменять модель бизнеса на фоне ограничений полетов в страны Европы. В частности, планируется развивать рейсы в СНГ, включая Россию.

Ранее ряд европейских государств запретил белорусским авиаперевозчикам использовать небо для полетов после инцидента с самолетом Ryanair и задержанием Романа Протасевича. В список стран, которые ограничили рейсы в Белоруссию, вошли Эстония, Украина, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур, Польша (авиакомпания LOT) и другие.


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