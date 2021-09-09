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Путин рассказал о согласованных с Белоруссией документах

Путин заявил о согласованных с Белоруссией документах по валюте и борьбе с терроризмом
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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал о согласованных с Белоруссией документах в ходе встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, в документах речь идет об интеграции валютных систем, правилах взимания косвенных налогов и противодействии терроризму.

«В согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом», — сказал Путин.

Ранее Путин объяснил цель приезда Лукашенко в Москву. Президент отметил, что договоренности, к которым Россия и Белоруссия планируют прийти сегодня, не связаны с текущей политической повесткой в обоих государствах.

9 сентября в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, они продлились более трех часов.

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