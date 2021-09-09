Лукашенко заявил о готовности к более глубокой интеграции с Россией

Лукашенко заявил о готовности к углублению интеграции с Россией при запросе граждан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле в российским лидером Владимиром Путиным заявил, что готов продолжить интеграцию республики с Россией в военной и политической сфере при условии наличия соответствующего запроса от народов двух стран. Об том сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что намерен поступать в интересах народов. «И если нам нужна будет еще более тесная интеграция: военная, политическая, экономическая интеграция — мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей — в Белоруссии и в России», — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер назвал переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным конструктивными и отметил, что прошли они предельно честно.

9 сентября в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, они продлились более трех часов.