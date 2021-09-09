Путин назвал ключевые составляющие интеграции с Белоруссией

Путин: в согласованных документах речь идет об экономике и борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко раскрыл подробности о содержании документов об интеграции с России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Его слова приводит РИА Новости.

Сообщается, что в согласованных документах речь идет об объединении валютных систем, принципах взимания косвенных налогов и борьбе с терроризмом.

Всего согласовано 28 союзных программ, нацеленных на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

