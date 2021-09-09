Путин допустил создание союзного парламента с Белоруссией

Путин после переговоров с Лукашенко: не исключаю, что может быть создан союзный парламент

Президент России Владимир Путин допустил, что Москва и Минск могут создать союзный парламент. Об этом глава государства заявил после переговоров в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, сперва нужно создать экономическую основу и фундамент для продвижения в политических вопросах. «Мы этих вопросов пока не обсуждали», — добавил российский президент.

Для создания союзного парламента Москве и Минску «надо подрасти», подчеркнул Путин, отметив, что пока этот вопрос не стоит на повестке дня.

Переговоры Путина с Лукашенко прошли 9 сентября в Кремле. Главы государств обсудили, в частности, вопросы интеграции двух стран, экономические вопросы и международную политику. По данным белорусской стороны, президенты, сделав заявления, продолжили общение.