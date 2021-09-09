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В Госдуме озвучили сроки создания союзного парламента России и Белоруссии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ: на создание союзного парламента уйдет полтора года
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На создание союзного парламента России и Белоруссии может потребоваться примерно полтора года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передает РИА Новости.

По его словам, в такой срок возможно уложиться при условии, что стороны начнут принципиально договариваться по данному вопросу.

9 сентября состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе беседы лидеры согласовали все 28 программ по созданию Союзного государства. Они направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

Россия также пообещала до конца 2022 года выделить Белоруссии финансовую помощь в размере 630 миллионов долларов. Цена на российский газ для Белоруссии на 2022 сохранится на уровне текущего года, будут созданы единые рынки газа , нефти и нефтепродуктов и электроэнергии. Также Путин допустил создание союзного парламента.

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