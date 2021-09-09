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Песков анонсировал визит Путина в Минск

Песков: дата визита Путина в Минск осенью будет согласована по дипломатическим каналам
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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит российского лидера в Белоруссию этой осенью, президенты двух стран сами определят дату встречи. Об этом сообщает РИА Новости

«Я не сомневаюсь, что приедет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке Путина в Минск до конца осени.

Дмитрий Песков уточнил, что дата поездки будет согласована по дипломатическим каналам. «Они же созваниваются постоянно, они сами договорятся, как это произойдет», — добавил он.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли 9 сентября в Кремле. Главы государств обсудили, в частности, вопросы интеграции двух стран, экономические вопросы и международную политику. По данным белорусской стороны, президенты, сделав заявления, продолжили общение.

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