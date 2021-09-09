Канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала себя феминисткой и заявила, что больше не стесняется этого. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По данным газеты, в 2017 году на женском саммите канцлер не смогла дать однозначный ответ на этот вопрос. По словам самой Меркель, она стеснялась сказать это публично.

Однако сейчас Ангела Меркель заявляет, что она феминистка, и призывает всех следовать этому примеру, если речь идет о равенстве мужчин и женщин, принимающих участие в общественной жизни. «Сегодня я обдумала это лучше. В этом смысле я могу сказать: да, мы все должны быть феминистами», — заключила канцлер.

Ранее канцлер Германии решила снова лично поддержать кандидата от своей партии, Христианско-демократического союза, Армина Лашета и раскритиковала его главного соперника. Она заявила, что правительство ФРГ во главе с Лашетом станет лучшим выбором для Германии.

