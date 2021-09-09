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Меркель впервые назвала себя феминисткой

Berliner Zeitung: канцлер Германии Ангела Меркель призвала всех быть феминистами
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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала себя феминисткой и заявила, что больше не стесняется этого. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По данным газеты, в 2017 году на женском саммите канцлер не смогла дать однозначный ответ на этот вопрос. По словам самой Меркель, она стеснялась сказать это публично.

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Однако сейчас Ангела Меркель заявляет, что она феминистка, и призывает всех следовать этому примеру, если речь идет о равенстве мужчин и женщин, принимающих участие в общественной жизни. «Сегодня я обдумала это лучше. В этом смысле я могу сказать: да, мы все должны быть феминистами», — заключила канцлер.

Ранее канцлер Германии решила снова лично поддержать кандидата от своей партии, Христианско-демократического союза, Армина Лашета и раскритиковала его главного соперника. Она заявила, что правительство ФРГ во главе с Лашетом станет лучшим выбором для Германии.

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