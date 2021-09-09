Меркель заявила о законности использования израильского шпионского ПО Pegasus

Меркель: использование ПО Pegasus осуществляется в рамках законодательства Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что использование шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus, разработанного израильской компанией NSO Group, осуществляется в рамках законодательства. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, власти опираются на правовые нормы при использовании программы. Федеральное управление уголовной полиции закупило программу для наблюдения за подозреваемыми и предотвращения преступлений. В ведомстве поясняют, что пользуются не полной версией программы, а лишь ограниченным набором инструментов.

Ранее стало известно, что германская полиция тайно закупила израильское шпионское ПО. Pegasus дает спецслужбам полный доступ к мобильному устройству человека, за которым ведется слежка.

18 июля НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, где рассказали, что спецслужбы стран мира использовали Pegasus для слежки за журналистами, оппозиционерами и иностранными политиками. Возможными жертвами слежки могли стать премьер-министр Франции Эдуар Филипп, четырнадцать французских министров, президент Франции Эммануэль Макрон.