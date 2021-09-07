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Полиция Германии тайно купила скандальное шпионское ПО Pegasus

die Zeit: полиция Германии тайно купила шпионское ПО Pegasus для слежки за подозреваемыми
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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Федеральное управление уголовной полиции в Германии тайно заключило контракт с израильской компанией NSO для покупки шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus, чтобы наблюдать за подозреваемыми. Об этом сообщает die Zeit.

По данным газеты, скандально известное ПО дает спецслужбам полный доступ к мобильному устройству человека, за которым ведется слежка. Pegasus может шпионить за iPhone и смартфонами Android в режиме реального времени, записывать разговоры, считывать данные о местоположении, тайно активировать камеру и обходить шифрование сообщений чата.

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Ведомство вело переговоры с израильской компанией с 2017 года. Юристы заявляли, что возможности ПО выходят за рамки немецкого законодательства, так как фактически оно захватывает личные телефоны людей. Однако Федеральный конституционный суд позже решил, что в особых случаях органам безопасности можно проникать в технику подозреваемых.

19 июля из журналистского расследования стало известно, что спецслужбы нескольких стран использовали шпионское ПО израильской компании NSO Group для слежки за журналистами, оппозиционерами и иностранными политиками. В списке возможных целей оказались премьер-министр Франции Эдуар Филипп, четырнадцать французских министров, президент Франции Эммануэль Макрон.

31 мая газета Süddeutsche Zeitung написала о слежке Агентства национальной безопасности (АНБ) США за канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Производитель программного обеспечения официально отвергает все обвинения и заявляет, что Pegasus используется исключительно для поимки террористов и спасения жизней.

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