Стало известно о смерти ближайшего советника Меркель в Китае

Посол Германии в Китае Ян Хеккер умер через две недели после назначения на должность

Старший советник канцлера Германии Ангелы Меркель Ян Хеккер скончался через две недели после назначения на пост посла ФРГ в Китае. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное министерство иностранных дел страны.

Хеккер занял должность 24 августа. До этого он возглавлял в федеральной канцелярии отдел внешней политики, политики безопасности и политики стимулирования социально-экономического развития. Как отмечает издание, посол был доверенным лицом канцлера и ее ближайшим союзником.

Обстоятельства внезапной смерти дипломата пока не разглашаются. Ян Хеккер умер в возрасте 54 лет. «Наши мысли в этот момент — с его семьей и близкими», — заявили в МИД Германии, отказавшись от дальнейших комментариев.

Обязанности главы дипмиссии после его смерти временно будет исполнять посланник Франк Рюккерт.

По информации газеты, Хеккер прибыл с супругой в Пекин 1 августа, после чего находился в обязательном для въезжающих в КНР карантине в связи с пандемией коронавируса. Он планировал вернуться в Германию и продолжить работу с Меркель до конца ее срока. Однако из-за событий в Афганистане канцлер приняла решение позволить дипломату остаться в КНР, чтобы обеспечить «высокую эффективность» посольства ФРГ в Китае.