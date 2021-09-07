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Меркель предрекла долгое восстановление Германии после наводнения

Канцлер Ангела Меркель: на восстановление Германии после наводнения уйдут годы
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Ангела Меркель (в центре)
Ангела Меркель (в центре)
Фото: Oliver Berg / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель предрекла долгие сроки восстановления районов страны, пострадавших от наводнения. Об этом она сообщила на последнем пленарном заседании Бундестага текущего созыва, трансляция доступна в YouTube.

По словам политика, на восстановление после стихийного бедствия могут уйти годы. «Нам понадобится выдержка», — подчеркнула канцлер.

Меркель также отметила, что наводнение вызвано аномальными дождями. По ее мнению, теперь необходимо уделять пристальное внимание глобальным изменениям климата.

В конце августа группа немецких страховых компаний подсчитала, что сумма ущерба от наводнения достигла 8,2 миллиарда долларов. 7,6 миллиарда приходится на жилье, бизнес и бытовое оборудование, а оставшиеся средства — на транспорт. Однако реальный ущерб от стихийного бедствия больше, так как эксперты учитывали только застрахованную собственность.

Власти Германии пообещали выделить на восстановление инфраструктуры около 35 миллиардов долларов. Также немецкое правительство одобрило пакет суммой в 470 миллионов долларов для помощи пострадавшим гражданам.

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