Президент Польши узнал об отмене встречи с Меркель из СМИ

Президент Польши Анджей Дуда узнал о дате отмененной встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель из СМИ. Об этом он рассказал в интервью изданию Polska Times.

Меркель должна была встретиться с польским лидером 11 сентября, однако за несколько часов до несостоявшейся встречи канцлеру сообщили, что она не вписывается в график президента Польши.

«Могу только выразить удивление по поводу того, как все было решено. На самом деле о дате встречи с Ангелой Меркель нам сообщили через СМИ», — заявил Дуда.

Президент отметил, что за несколько месяцев до 11 сентября он запланировал визит в город Катовиц. Там Дуда встречался с председателем профсоюза «Солидарность». Для общения с немецким канцлером польскому лидеру пришлось бы отказаться от значительной части торжеств.

Ранее в Германии сочли оскорбительным отказ президента Польши от встречи с Меркель в Варшаве. Автор обличающей статьи Филипп Фриц подчеркнул, что таким образом Польша решила ответить канцлеру на то, что она не пригласила Дуду на правительственные консультации в Берлин.

