Зеленского обвинили в оскорблении Макрона и Меркель

Политолог Матвейчев: слова Зеленского о защите Запада оскорбительны для Меркель и Макрона

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев защищает Европу от «российской агрессии» оскорбляют французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, заявил политолог, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению политолога, такую риторику украинских властей может воспринять внутренняя аудитория, но не западные политики. Лидеры стран имеют прекрасное представление об истинном потенциале армии Украины, считает эксперт.

«Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от Зеленского эту лажу, которую они им на полном серьезе пропихивают», — обвинил Зеленского Матвейчев.

Специалист добавил, что европейцы, скорее, увидят своим защитником НАТО, но никак не Украину.

Ранее Зеленский предрек Украине будущее лидера Европы. По мнению лидера страны, она стает «сильной, уверенной, успешной страной», поскольку «возможно все».