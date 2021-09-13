Зеленскому посоветовали «не караулить Путина у туалета»

Украинский политолог Валентин Гайдай посоветовал президенту Владимиру Зеленскому не караулить российского лидера Владимира Путина «у туалета» и отметил, что глава украинского государства может попытаться побеседовать со своим коллегой в кулуарах на одной из международных площадок. Выступление опубликовано на Youtube-канале медиагруппы «Голос».

Эксперт отметил, что форум в Давосе, Генассамблея ООН или саммит G20 — это потенциальная возможность для переговоров с сильными мира сего, а Киев, в свою очередь, заинтересован во встрече Путина и Зеленского.

«Пять лет назад, когда стал президентом США Трамп, с ним хотели многие переговорить из нашей элиты, и ждали его возле туалета, но я не думаю, что это правильно, серьезно», — подчеркнул Гайдай и добавил, что в интересах Украины избежать подобного сценария.

Ранее политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина не имеет смысла ввиду неготовности сторон идти на компромиссы. «На самом деле, стороны не готовы идти на какие-либо компромиссы не только по Крыму и Донбассу, но и по торговле, гуманитарным вопросам и по всему комплексу накопившихся между Украиной и Россией проблем», — объяснил эксперт.

