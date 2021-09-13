Оценена необходимость переговоров Зеленского и Путина

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина не имеет смысла ввиду неготовности сторон идти на компромиссы. Об этом политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник высказался в беседе с «Лентой.ру».

Он оценил необходимость встречи и обратил внимание на то, что крымский вопрос является лишь формальным камнем преткновения в организации переговоров.

«На самом деле, стороны не готовы идти на какие-либо компромиссы не только по Крыму и Донбассу, но и по торговле, гуманитарным вопросам и по всему комплексу накопившихся между Украиной и Россией проблем», — объяснил эксперт.

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Бортник также отметил, что для отказа от компромиссных решений у Киева и Москвы есть свои причины. «России это не нужно, так как она видит себя в сильной позиции и считает, что время играет ей на руку. На Украине же понимают, что любые компромиссы с Россией будут атакованы радикальными группами внутри страны», — заключил он.

Ранее Бортник заявил, что обсуждение украинской и российской сторонами предполагаемой встречи Зеленского и Путина является «игрой на публику». По его мнению, ни Украина, ни Россия не могут открыто выступить с отказом от переговоров, поскольку это будет чревато обвинениями в неконструктивности.

12 сентября пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров отметил, что Зеленский будет согласен на встречу с Путиным лишь при условии обсуждения на ней крымского вопроса. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в очередной раз указал на невозможность обсуждения этой темы в рамках переговоров глав двух государств.