Политолог назвал главное условие встречи Зеленского и Путина

Проведение встречи президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина зависит от позиции США. Об этом украинский политолог Олег Хавич заявил в беседе с «Лентой.ру».

По его мнению, перспектива подобных переговоров зависит от того, как они повлияют на отношения между Россией и Соединенными Штатами. «Если в Вашингтоне будет принято решение, что для российско-американских отношений необходима подобная встреча, то Зеленский и его администрация согласятся на нее», — объяснил эксперт.

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым?

Хавич также обратил внимание на принципиальную невозможность обсуждения принадлежности Крыма в рамках переговоров украинского и российского лидеров. Он подчеркнул, что заявления Киева о необходимости включения этого вопроса в повестку встречи направлены на ее саботаж. «Мы можем подозревать Зеленского и его окружение в неадекватности, но не настолько, чтобы эти люди не понимали, что обсуждать Крым Россия не только с Украиной, но и вообще ни с кем не будет», — заключил политолог.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский готов провести встречу с Путиным, но лишь при условии обсуждения на ней крымского вопроса.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз назвал невозможным обсуждение принадлежности Крымского полуострова в рамках переговоров глав двух государств. Он добавил, что вынесение подобной темы на повестку ставит под вопрос саму вероятность проведения встречи.

