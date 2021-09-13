Кремль отверг возможность обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского

Обсуждение принадлежности Крыма во время общения президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского невозможно. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в понедельник, 13 сентября, РИА Новости.

«Такая формулировка фактически ставит под вопрос вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что тот готов провести встречу с Владимиром Путиным. Однако, по его словам, переговоры могут состояться лишь при условии обсуждения на них вопроса «оккупированных территорий».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.