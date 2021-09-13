Названа причина вынесения Украиной темы Крыма на переговоры Путина и Зеленского

Политолог Бортник: Зеленский не может не поднять тему Крыма на переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не может не поднять тему Крыма на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник заявил в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, украинский лидер прекрасно понимает, что отказ от обсуждения этого вопроса на переговорах чреват серьезными репутационными потерями, которые могут угрожать его власти. «Если он не поднимет тему Крыма, ему некуда будет возвращаться. Радикальные протестующие будут ждать его прямо перед офисом», — подчеркнул он.

Бортник также добавил, что в данной ситуации обсуждение встречи принимает характер такой же игры на публику, как и призывы к выполнению Минских соглашений. «В случае с этими договоренностями все декларируют приверженность им, но никто их не выполняет. В ситуации с переговорами стороны заявляют о готовности к этому мероприятию, чудесно при этом понимая, что публичный отказ от него приведет к обвинениям в неконструктивности», — заключил эксперт.

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Ранее украинский политолог Олег Хавич заявил о принципиальной невозможности обсуждения принадлежности Крыма в рамках встречи Путина и Зеленского. При этом он подчеркнул, что требования Киева о включении этого вопроса в повестку переговоров направлены на их саботаж.

12 сентября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что Зеленский согласится на встречу с Путиным лишь при условии, что на ней будет затронут крымский вопрос. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в очередной раз назвал невозможным обсуждение этой темы в рамках переговоров глав двух государств.