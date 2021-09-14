Названо условие Кремля для встречи Путина и Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко сообщил в эфире телеканала «НАШ», что Кремль готов ко встрече президента страны Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским при одном условии.

Бойко назвал качественную подготовку к переговорам условием Кремля для будущих переговоров. По мнению депутата, российская сторона не станет поднимать вопрос Крыма.

«А вот что касается других вопросов, то они будут готовы обсуждать при условии, что будет соответствующая подготовка», — подчеркнул он.

Парламентарий подчеркнул, что стремление украинского руководства выдвинуть тему Крыма на первой план обосновано «неконструктивной ситуацией в стране» и слабой подготовкой к саммиту на высшем уровне. По мнению Бойко, в первую очередь во встрече президентов заинтересован Киев.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что Зеленский готов провести встречу с Путиным, однако на этих переговорах необходимо рассмотреть проблему территорий, которые в Киеве считают «оккупированными».

Ранее Зеленскому посоветовали «не караулить Путина у туалета». Украинский политолог Валентин Гайдай считает, что лидеру страны стоит побеседовать со своим коллегой в кулуарах на одной из международных площадок.