На Меркель напал попугай

Попугай напал на канцлера ФРГ Ангелу Меркель во время ее визита в птичий парк

Во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в птичий парк земли Мекленбург-Передняя Померания на нее напал попугай. Об этом написали в Spiegel.

Сообщается, что нападение было совершено, когда Меркель фотографировалась с пестрыми попугаями. На фотографиях видно, как на канцлере расположилась целая стая экзотических птиц. На одном из снимков запечатлен момент укуса: от неожиданности Меркель широко раскрыла рот.

Издание подчеркивает, что за всю историю своего руководства правительством Меркель крайне редко выражала яркие эмоции. Чаще всего это случалось на матчах по футболу или волейболу, когда канцлер вскакивала с места, реагируя на спортивные противостояния.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 26 сентября. Меркель отказалась возглавить список кандидатов от своей Христианско-Демократической партии. На первом заседании парламента депутаты выберут нового канцлера ФРГ.