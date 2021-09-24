Уход Меркель заставил немецких миллионеров искать спасения в Швейцарии

Немецкие миллионеры начали переводить свои активы в Швейцарию в преддверии выборов в Бундестаг и ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, сообщает Reuters. По словам швейцарских банкиров и налоговых юристов, потенциальные перемены по итогам выборов в Германии заставляет владельцев капиталов перестраховываться из-за смены власти.

Бизнес ищет спасение в соседней стране из-за опасения, что приход к власти левоцентристских социал-демократов, крайне левых и защитников окружающей среды в лице «зеленых» приведет к введению налога на богатство и повышению налога на наследство. Опрос показал, что социал-демократы (СДПГ) опережают партию консерваторов уходящего канцлера Ангелы Меркель на четыре процента.

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Данные Банка международных расчетов показывают, что одни только депозиты немецких домашних хозяйств и компаний в банках Швейцарии выросли примерно на пять миллиардов долларов до 37,5 миллиарда долларов в первом квартале 2021 года. Более актуальные данные пока недоступны, но инсайдеры замечают, что приток средств продолжается.

Эксперты полагают, что множество сверхбогатых людей по-прежнему считают Швейцарию привлекательным местом для хранения своих активов, несмотря на усилия самой страны уйти от имиджа «убежища для миллиардеров», говорит налоговый юрист из Германии, активно работающий в Швейцарии.

«Я знаю несколько немецких бизнесменов, которые хотят закрепиться за пределами Германии, если там политическая повестка станет слишком “левой”», — говорит один из ведущих швейцарских банкиров. По его словам, он также отмечает рост спроса на консультации со стороны клиентов. При этом некоторые немецкие предприниматели пытаются защитить свои деньги, делая новые инвестиции через компании в Швейцарии или переводя активы в фонд в Лихтенштейне.

Однако простой перевод наличных на счет в швейцарском банке больше не помогает. Под давлением международного сообщества швейцарцы стали раскрывать информацию о счетах своих клиентов налоговым органам других стран.

«Швейцария как финансовый центр характеризуется стабильностью, правовой безопасностью и высоким уровнем финансовой компетентности. Однако она не предлагает защищать тех, кто уклоняется от уплаты налогов», — заявил представитель Государственного секретариата по международным финансовым вопросам (SIF).

Швейцарские экономисты констатируют, что приток капитала продолжается, а Швейцария остается лидером по числу офшорных активов. При этом мировая геополитическая напряженность и переживания по поводу экономических последствий пандемии COVID-19 сделали стабильность Швейцарии еще привлекательнее.

