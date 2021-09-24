Немецкие бизнесмены потребовали от правительства прекратить конфликт с Россией

Немецкие бизнесмены потребовали от правительства ФРГ прекратить конфликт с Россией и наладить с ней отношения. Об этом говорится в заявлении на сайте Восточного комитета немецкой экономики (ОА).

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Члены комитета утверждают, что длительные политические конфликты с Россией и Белоруссией, а также внутренние разногласия с Венгрией и Польшей негативно сказываются на экономике. В ОА призывают новое правительство, которое будет сформировано после выборов 26 сентября, разрешить конфликты, так как, по их мнению, многие европейские и международные проблемы не могут быть решены без России.

В Восточном комитете отметили, что Германия может открыть позитивную повестку с РФ при тесном климатическом партнерстве, а также сотрудничестве в сфере цифровизации и обеспечения квалифицированными рабочими.

В июле канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что будущему канцлеру Германии следует строить отношения с Москвой с учетом ценностей и интересов Берлина. Она подчеркнула, что в позициях двух стран существуют серьезные разногласия, в том числе по вопросу Украины. Однако Меркель призвала продолжать попытки найти решение насущных проблем и сохранять конструктивное взаимодействие с российской стороной.