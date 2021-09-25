Лавров рассказал об ожиданиях от выборов в бундестаг в Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожелал успехов всем кандидатам на предстоящих выборах в бундестаг в Германии, пишет РИА Новости.

Журналист на пресс-конференции попросил дипломата прокомментировать обвинения Еврокомиссии в адрес Москвы о том, что якобы Россия причастна к кибератакам на политиков из ФРГ перед предстоящим в Германии голосованием. Лавров рассказал об ожиданиях от выборов. Он не стал отвечать на вопрос, однако пожелал всем успехов. «Выборы в Германии — желаю им успеха всем», — подчеркнул глава МИД.

В воскресенье, 26 сентября, в ФРГ пройдут выборы в бундестаг. По их итогам в стране появится новое правительство, также выдвинут нового канцлера. Действующий федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уйдет из политики после выборов. Об этом она рассказала в 2018 году. Канцлер руководила ХДС (Христианско-демократический союз Германии — прим. «Ленты.ру») в течение 18 лет.

