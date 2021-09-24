В Германии признали бесполезность санкций против России

Экс-лидер «Левых» в бундестаге Гизи, политика санкций против России ни к чему не привела

Бывший лидер фракции «Левых» в бундестаге Грегор Гизи признал бесполезность политики санкций против России и заявил о необходимости вести диалог с Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

«В отношении России в первую очередь проводится курс санкций и конфронтации. Это ни к чему не привело», — сказал Гизи на предвыборном митинге в Берлине. По его словам, хорошие отношения с Россией, США и Китаем в интересах Германии, однако ни с одной из этих стран они не сложились.

Как считает политик, нынешним социал-демократам стоит напомнить о политике «изменения через сближение» канцлера Вилли Брандта, занимавшего этот пост в 1969-1974 годах.

Ранее немецкие бизнесмены потребовали от правительства ФРГ прекратить конфликт с Россией и наладить с ней отношения. Они заявили, что длительные политические конфликты с Россией и Белоруссией, а также внутренние разногласия с Венгрией и Польшей негативно сказываются на экономике. Бизнесмены призвали новое правительство, которое будет сформировано после выборов 26 сентября, разрешить конфликты, так как, по их мнению, многие европейские и международные проблемы не могут быть решены без России.