В бундестаге тему газа в отношениях России и Германии назвали политоружием

Германия использует тему возросших цен на газ как политоружие против России, а не наоборот. С таким мнением выступил член комитета бундестага по энергетике от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре в разговоре с «Известиями».

Котре назвал лживыми обвинения других немецких политиков в адрес России: те утверждают, что именно она провоцирует рост цен на газ в Европе. По его мнению, именно правительство ФРГ виновато в происходящем.

«Именно федеральное правительство Германии использует газ в качестве политического оружия. Оно хочет использовать наши поставки газа против России. Это неприемлемо. Русские всегда поставляли вовремя», — заявил политик.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от партии «Союз-90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в том, что она завышает цены на газ. По ее мнению, цены на газ в Европе высокие из-за того, что Москва пытается оказывать политическое давление на регион. С Бербок согласны эксперты, опрошенные изданием Bild. Так, Бенджамин Шмитт из Центра анализа европейской политики утверждает, что российская компания «Газпром» намеренно не заполняет европейские системы хранения газа. Именно поэтому стоимость газа растет.