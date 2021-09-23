Проблемы с газом в Европе назвали причиной для нехватки еды

Производители удобрений в Европе вскоре начнут повышать цены на продукцию, чтобы переложить на потребителей непредвиденные расходы из-за высокой стоимости природного газа. Об этом говорится в обзоре Fitch Ratings, на который ссылаются «Ведомости».

Аналитики назвали такие проблемы причиной для снижения урожайности в регионе в следующем году. Эта ситуация будет означать нехватку продуктов питания, а следовательно, повышение цен еду.

В подтверждение прогноза европейские компании начали массово останавливать производство азотных удобрений. Например, американская CF Industries остановила заводы в Великобритании, норвежская Yara снизит на 40 процентов выпуск на европейских заводах, а испанская Fertiberia вывела из эксплуатации одну аммиачную установку. На этой неделе о заморозке производства объявил Одесский припортовый завод, а до этого то же сделал украинский производитель удобрений Ostchem.

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При стоимости газа более 700 долларов за тысячу кубометров выпуск азотных удобрений становится нерентабельным. Если цены останутся на текущих уровнях, то есть выше указанной отметки, то в конце сентября будут остановлены и другие мощности в Европе. На данный момент в простое находятся порядка 20 процентов производств.

При этом цены на азотные удобрения растут с начала 2021 года. По состоянию на конец августа, рост достиг 60-70 процентов, с учетом обстановки на рынке, не исключено и 100-процентное подорожание. Извлечь выгоду из ситуации могут российские производители удобрений, отмечают аналитики, которые покупают газ по другой цене. По оценке независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, их продажи в осенне-зимний период могут вырасти на 5-15 процентов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на газ на лондонской бирже ICE по-прежнему остается на уровне 850 долларов за тысячу кубометров. Рекордный уровень цен объясняется низкой заполненностью газохранилищ, перебоями с поставками сжиженного природного газа (СПГ), а также отказом Газпрома увеличивать поставки в регион.

Чиновники из Европы, США и с Украины обвиняют в сложившейся ситуации «Газпром». По их мнению, компания намеренно ограничивает продажи, чтобы ускорить введение в эксплуатацию «Северного потока-2». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причиной проблем является спотовый рынок газа. В Минэнерго Германии также опровергли мнение о злом умысле со стороны России.