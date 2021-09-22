Минэнерго Германии назвало причины высоких цен на газ в Европе

Есть много причин, влияющих на высокие цены на газ в Европе — сложная зима, конъюнктурные изменения, повышенный спрос на газ, конъюнктура в Азии, пожары в Сибири. Такие факторы назвала представитель Министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград, передает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что Россия исполняет все свои обязательства по контрактам. «О сознательном пренебрежении существующими контрактами нам не известно», — добавила Унград. Она также отметила, что не видит необходимости для государства вмешиваться в ситуацию.

Власти Германии не обсуждают тему возможного отказа от природного газа в энергоструктуре страны, отметили в министерства экономики и энергетики ФРГ. Страна нуждается в газе в качестве переходной технологии, пока Германия полностью не перейдет на возобновляемые источники.

Ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн потребовал от России как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через Украину. В Кремле на это ответили, что газ невозможно транзитировать, не продав