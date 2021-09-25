Немецкий телеканал опубликовал результаты экзит-поллов за два дня до выборов

Немецкий телеканал ARD по ошибке опубликовал результаты экзит-поллов по итогам выборов в бундестаг за два дня до голосования. Об этом сообщает газета Bild.

Пользователь Der Online-Wunschbrunnen опубликовал в Twitter видеозапись экрана телевизора, внизу которого видна бегущая строка с надписью «Экзит-поллы на выборах в бундестаг на 17:46». По «данным», которые представил телеканал, «лидером» стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав 22,7 процента. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) «занял» второе место и «набрал» 22,1 процента, Свободной демократической партии «досталось» 13,2 процента, а «Альтернативе для Германии» — 10 процентов. Затем, спустя несколько секунд, бегущая строка пропала, не успев показать результаты остальных партий.

Пока неизвестно, основаны ли эти цифры на каких-либо конкретных данных и ли просто выдуманы. Сам телеканал ситуацию не прокомментировал.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 26 сентября. После этого избранные депутаты выберут нового канцлера. В этот раз Меркель не будет претендовать на этот пост. На первом заседании парламента депутаты выберут нового канцлера ФРГ.

