Одну из самых крупных партий Германии не нашли в бланках для подсчета голосов

Göttinger Tageblatt: партии АдГ не оказалось в бланках по подсчету голосов в Геттингене

В немецком городе Геттинген в Нижней Саксонии в бланках для подсчета голосов на выборах в бундестаг не нашли партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает ТАСС со ссылкой на газету Göttinger Tageblatt.

Отмечается, что ошибку в бланках сопроводительных документов для подсчета голосов избирателей представители избиркома обнаружили утром в день голосования, 26 сентября. В них после закрытия избирательных участков вносится количество голосов, которое набрала каждая партия. Сотрудники избиркома сообщили, что заменят документы на всех участках города.

Ультраправая «Альтернатива для Германии» — одна из самых крупных немецких партий. В предыдущем составе бундестага она была третьей по численности.

Выборы в парламент Германии проходят 26 сентября. По итогам начавшегося голосования будет также сформировано новое правительство во главе с новым канцлером.

