Президент Германии с женой проголосовал на выборах

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проголосовал на выборах в бундестаг. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вместе со Штайнмайером пришла и его супруга Эльке Бюденбендер. Президент и супруга проголосовали на избирательном участке в школе на западе Берлина.

В Германии в 8:00 по местному времени 26 сентября (9:00 по московскому) открылись избирательные участки для выборов в Бундестаг. По итогам начавшегося голосования будет также сформировано новое правительство во главе с новым канцлером. Действующий канцлер Ангела Меркель в выборах не участвует.

В выборах смогут поучаствовать чуть более 60 миллионов немцев. В стране используется смешанная избирательная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов Бундестага избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая — по партийным спискам.