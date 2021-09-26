В Германии осудили Россию за отправку секретного агента во время выборов

В Германии осудили Россию за отправку сотрудника секретных служб в страну во время выборов в бундестаг. Об этом пишет Welt, ссылаясь на собственное расследование.

По информации издания, в год выборов в бундестаг в российское посольство в Берлине был отправлен секретный агент, который специализировался на «продвижении внешних интересов России и дезинформации».

При этом отмечалось, что российское посольство опровергло информацию об эксперте по дезинформации, сообщив, что сотрудник был «должным образом аккредитован». Тем не менее ответ диппредставительства о специализации работника был описан как «псевдоинформация» и «дикая смесь домыслов и фантазий».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об ожиданиях от выборов в бундестаг Германии. Он пожелал успехов всем кандидатам, проигнорировав вопрос о причастности России к кибератакам на политиков из ФРГ.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 26 сентября. После этого избранные депутаты выберут нового канцлера. В этот раз Меркель не будет претендовать на этот пост. На первом заседании парламента депутаты выберут нового канцлера ФРГ.