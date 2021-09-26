В России заявили о готовности работать с любым избранным правительством Германии

Россия готова работать с любым правительством, которое будет сформировано после выборов в Бундестаг, вне зависимости от его партийной конфигурации. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, передает ТАСС.

«Россия всегда выступала и выступает за развитие сотрудничества с Германией на основе взаимного уважения, прагматизма, поиска баланса интересов», — отметил дипломат, подчеркнув, что российская сторона «с уважением относится к волеизъявлению немецкого народа и далека от попыток высказывать собственные политические предпочтения и тем более вмешиваться в ход предвыборной кампании».

Помимо этого, Нечаев выразил надежду, что новые власти ФРГ будут учитывать стремление большинства россиян и немцев жить в мире и согласии, а также постараются «сохранить накопленный за долгие годы позитивный потенциал двусторонних отношений».

Выборы в бундестаг Германии прошли в воскресенье, 26 сентября. Согласно данным первым экзитполов, наибольшее число голосов получает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 26 процентов, тем самым опережая христианско-демократический союз (ХДС), чьим лидером была уходящая в отставку канцлер Ангела Меркель (24 процента).