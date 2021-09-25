Слова кандидата в канцлеры ФРГ о ценах на газ назвали антироссийским вбросом

Посол в ФРГ Нечаев: Россия никогда не использовала поставки газа как инструмент давления

Посол России в Германии Сергей Нечаев высказал недоумение по поводу слов кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бербок о якобы манипулировании Россией ценами на газ. Свои слова он сказал в эфире Redaktionsnetzwerk Deutschland, их приводит ТАСС.

«Обратили внимание на высказывания, обвиняющие российское руководство и ПАО "Газпром" в якобы невыполнении своих обязательств, искусственном ограничении поставок на европейский газовый рынок, беспрецедентном росте оптовых цен, стремлении "заморозить" европейцев предстоящей зимой и т. д. Эти заявления вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел», — считает дипломат.

Нечаев назвал странным то, «что вместо использования общедоступной и легко проверяемой информации в публичное пространство вбрасываются откровенные фейки, а объективный анализ подменяется примитивными антироссийскими вбросами». По его словам, Россия всегда в полном объеме выполняла свои обязательства и за 50 лет поставок газа в Европу никогда не использовала это как «энергетическое оружие» или инструмент давления.

Посол при этом назвал успешным проектом сотрудничество России и Германии в газовой сфере, считая при этом, что в период перехода на возобновляемые источники энергии ФРГ не обойтись без газа.

Ранее кандидат в канцлеры Германии от партии «Союз-90/ Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в том, что она завышает цены на газ, пытаясь оказывать политическое давление.