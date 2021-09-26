Немецкий политик оценил отношения России и Германии после выборов в бундестаг

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Антон Фризен оценил отношения России и Германии после выборов в немецкий бундестаг. По его словам, взаимосвязям двух стран грозит стагнация, передает РИА Новости.

По мнению политика, решающая роль в формировании нового немецкого правительства будет за Свободной демократической партией и «Зелеными», за которых «развернут борьбу» Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Христианско-демократический союз (ХДС). При этом вероятность создания «большой коалиции» мала, добавил Фризен.

«"Зеленые" — вообще открытые русофобы, поэтому немецкая политика в отношении России будет развиваться не в конструктивную сторону. Стагнация — это будет лучший вариант. Но не исключаю, что степень конфронтации усилится», — заявил он.

Выборы в немецкий бундестаг 20-го созыва прошли в воскресенье, 26 сентября. Согласно первым результатам экзитполов, лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 26 процентов. Христианско-демократический союз (ХДС), чьим лидером была уходящая в отставку канцлер Ангела Меркель, уступает СДПГ, набирая 24 процента голосов избирателей. Всего проходят шесть партий — помимо двух лидеров голосования, это «Зеленые» (15 процентов голосов), Свободная демократическая партия (12), «Альтернатива для Германии» (10) и Левая партия (около 5).