Климкин описал отношения Германии с Москвой и Киевом после выборов

Бывший глава МИД Климкин: политика ФРГ в адрес России и Украины после выборов не изменится

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не ожидает после выборов в бундестаг изменения политики Германии в отношении Москвы и Киева. Об этом он сообщил в интервью изданию «Главком».

По его словам, в «"рутинной" немецкой политике» в адрес Украины едва ли произойдут изменения. «Там есть определенный консенсус и существует возможность привлечь Германию для энергореволюции и энергоэффективности на Украине, чего мы до сих пор, к сожалению, не сделали», — описал Климкин.

Собеседник издания подчеркнул, что в то же время не стоит ожидать принципиально новой позиции ФРГ в вопросах безопасности в отношении России.

При этом экс-министр допустил совмещение военных потенциалов Украины и Польши, однако считает, что данная перспектива требует отдельной работы. «Чтобы совместить военные потенциалы обеих стран, нужен новый уровень отношений и переход от партнерства к союзничеству. Это возможно. В Польше есть люди, которые об этом думают», — пояснил он.

Выборы в немецкий бундестаг 20-го созыва прошли в воскресенье, 26 сентября. Согласно первым результатам экзит-поллов, лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 26 процентов. Христианско-демократический союз (ХДС), чьим лидером была уходящая в отставку канцлер Ангела Меркель, уступает СДПГ, набирая 24 процента голосов избирателей. Всего проходят шесть партий — помимо двух лидеров голосования, это «Зеленые» (15 процентов голосов), Свободная демократическая партия (12), «Альтернатива для Германии» (10) и Левая партия (около 5).